Ninel Conde posa en diminuto bikini y levanta suspiros en redes

Luego del trago amargo que vivió por la detención de su esposo Larry Ramos, la actriz y cantante Ninel Conde demostró que está lista para pasar de página; y qué mejor que hacerlo disfrutando de la naturaleza.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante demostró que sigue manteniendo el título de “Bombón asesino” y posó en un diminuto bikini que causó furor entre sus seguidores.

“Me encanta hacer fotos para ustedes…. Estén pendientes“, escribió Conde para acompañar una serie de imágenes y videos en los que mostró su trabajada figura en un bikini amarillo que se robó las miradas.

En el clip se aprecia a la actriz posando para la lente desde un yate y en altamar; semi recostada sobre un pareo de color amarillo. Asimismo, Ninel Conde portó otros atuendos con los que destacó sus piernas torneadas y abdomen marcado.

Las redes reaccionan a las fotos de Ninel Conde

Los seguidores de la cantante no tardaron en pronunciarse ante su publicación, y como era de esperarse los piropos no faltaron.

“Que cuerpo tan perfecto y espectacular”; “Muy trabajadora, bombón y nos das muchas sorpresas”; “Estás bellísima, siempre luces espectacular“, son solo algunos de los comentarios que llenaron la publicación.

De acuerdo a la actriz de “Fuego en la Sangre”, las fotografías son parte del detrás de escenas de una sesión fotográfica que ella catalogó como un nuevo proyecto.

Si bien no especificó de qué se trata, la sesión es prueba de que Ninel Conde no para de trabajar, pues recientemente lanzó su sencillo “Tu me pones a pecar”, en colaboración con el español Juan Magán. Además, ya se prepara para trabajar en otro proyecto: la obra ” Sie7e”, que se estrenará en los próximos días.

