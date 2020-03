Ninel Conde niega relación con Ben Talei y envía un mensaje

Ninel Conde niega relación con Ben Talei. El Bombón asesino habló sobre el rumor de que mantiene un romance con el ex novio de Belinda. A través de una entrevista contó el estatus de su vida privada.

A través del programa Suelta la Sopa Ninel desmintió que esté en una relación con el cirujano. Negó rotundamente este tema y además dijo que será la primera y la última vez que hable de esto.

“No, no es cierto. No estoy con ese doctor. Es mentira. No hay absolutamente ninguna relación. Esta es la primera y última vez que tocaré el tema para aclarar”.

Además agregó un contundente mensaje y aseguró que el día que inicie una nueva relación, será la primera en contarlo:

“El día que yo tenga una nueva relación, una relación que dios mande a mi vida, seré la primera en compartirlo porque creo que las bendiciones se cuentan”.

Ninel Conde y su relación con Ben Talei

El rumor de que Conde y el ex novio de Belinda mantenían una relación surgió apenas la semana pasada. Algunos medios como Chisme no like aseguraron que había sido la propia Belinda quien ventiló la información.

Según la información del programa de espectáculo, la cantante había sido quien compartió la información a la revista TvNotas a cambio de que no revelara fotos en donde aparece con el empresario Ricardo Cabañas con quien se le ha relacionado actualmente.

Así Ninel Conde niega la relación con Ben Talei y aclara su situación sentimental. Ahora el Bombón Asesino planea concentrarse en su carrera y en sus futuros proyectos.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Tribuna.