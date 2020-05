¡Ninel Conde llora y acusa a Giovanni Medina de humillarla!

Ninel Conde llora desconsolada por maltratos de Giovanni Medina. El Bombón Asesino se nos desinfla debido a la crisis familiar por la que atraviesa…

Y es que la polémica entre Ninel Conde y su ex pareja Giovanni Medina parece no tener fin.

Recordemos que la cantante busca a toda costa que se demuestre quién es verdaderamente Giovanni Medina, padre de su hijo a quien no ha podido ver desde hace más de dos meses debido a que el empresario no se lo ha permitido.

Por ello, durante una emisión del programa de espectáculos “Suelta la Sopa”, el Bombón Asesino sacó a la luz un video grabado desde hace un año, donde cuenta la violencia psicológica que sufrió mientras vivió con Medina.

En el clip se puede ver a Ninel llorando desconsolada frente a la cámara contando los detalles de la discusión que acababa de pasar con su ex pareja y donde asegura que la corrió de la habitación frente a su hijo, Emmanuel.

“Acabo de tener un episodio de violencia, Giovanni le rompió un short al niño y cuando subí encontré al niño llorando que su papá le había roto el short y le pregunté ¿por qué lo rompiste? y me empezó a decir que lo dejara en paz, que me largara del cuarto de mi propia casa”, relata en el video en cuestión.

“Que ya los tenía hartos a los dos, enfrente de mi hijo. Me dijo que yo era una naca y que mi hijo no me soportaba y que me va a odiar como mi hija. Ya no puedo más”, contó la cantante.