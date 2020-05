Ninel Conde dice que su ex esposo no la llenó en la intimidad. La cantante también ha llegado a acusarlo de violentarla física y emocionalmente.

Siempre se ha especulado que la actriz y el empresario han sido una pareja muy toxica desde que comenzó su relación.

El pleito que sigue dando de qué hablar desde hace varios años ha sido el que protagonizan Ninel Conde y Giovanni Medina.

Desde que se separaron tanto el empresario como la famosa han arremetido uno contra el otro dejando exhibida sus intimidades.

Tal como lo acaba de hacer Ninel Conde, al de mencionar que su ex pareja no la llenó en la intimidad, así como también ha revelado que ha sufrido amenazas de muerte por parte del empresario.

Según la cantante reveló varios secretos al programa Despierta América, donde explicó que Giovanni no la ha podido superar que ella ya no quiera nada con él, por eso saca constantemente el tema sobre ellos:

“Como no supera que yo ya no quiero estar con él, que no me gusta, realmente nunca fue un hombre que me llenó como pareja en la intimidad, no lo supera, entonces ahorita fantasea”, explicó.