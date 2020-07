Ninel Conde desheredó a su pequeño hijo Emmanuel. Explicó que este tiempo que no ha visto al pequeño, su padre, Giovanni Medina, lo ha alineado en su contra…

Ninel Conde reveló que tuvo que sacar de su testamento a su pequeño hijo Emmanuel y todo para protegerlo (y protegerse) de Giovanni Medina.

En entrevista para ‘De Primera Mano’, ‘El Bombón Asesino’ explicó los motivos que la llevaron a modificar su testamento:

“Claro que temo por mi vida, se que cualquier situación la podrá utilizar en mi contra y gracias a recomendación de mi familia, de mis hermanos, tuve que hacer un movimiento en función de mi testamento hasta que esto se arregle porque creo que si va tras mis propiedades tuve que sacar a mi pequeño del testamento, por ahora, ya no tendrá nada por ahí si me quieren hacer algo y tampoco voy a permitir que me pidan una pensión porque esto es una venganza”.