Ninel Conde deshereda a su pequeño hijo. La cantante solamente puede ver a su hijo Emmanuel por videollamadas que duran 20 minutos.

Ella todavía no ha podido llegar a un acuerdo legal con su ex pareja Giovanni Medina, padre del menor.

Tal parece que los problemas siguen entre Ninel Conde y Giovanni Medina, debido a que este último es quien tiene la custodia de Emmanuel, hijo de ambos.

El menor solamente puede convivir con su famosa mamá por medio de videollamada, por lo que Ninel Conde ha tomado la decisión de desheredar a su hijo, para que el padre del niño no tenga ninguna de sus propiedades.

La cantante sigue en el proceso legal contra Giovanni Medina que tienen desde hace meses, el papá de Emmanuel no permite que madre e hijo convivan, las videollamadas solamente duran 20 minutos, él argumenta que ella es una mala influencia para el menor.

Según Ninel Conde explicó que hizo una modificación a su testamento para poder protegerse y proteger a su hijo contra Giovanni, así que por ahora lo ha desheredado:

Esta fuerte declaración la dio Ninel luego de que fuera cuestionada sobre si temía por alguna represalia, ha sido amenazada:

“Tampoco voy a permitir que me pidan una pensión porque esto es una venganza. No quiero estar más con él, todo inició desde que me dijo en una comida ‘vamos a volver’, yo no le dije que sí. Regresé y había una denuncia de abandono de menor, eso es una mentira”, explicó.