#ÚLTIMAHORA #NinelConde acudió al Palacio Nacional a entregarle una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al Secretario de Relaciones Exteriores, para que intercedan en la disputa legal que mantiene con su expareja, Giovanni Medina. . [Video: Ricardo Cristino / Edson Vásquez]