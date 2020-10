Nike saca tenis versión Día de Muertos.

Nike presentó una colección de edición especial de Día de Muertos, la cual está compuesta por 4 modelos de tenis. Nike Air Max 90, Nike DBreak Type, Nike Blazer Mid y Air Jordan 1.

La inspiración detrás de cada diseño de tenis, está basada en las ofrendas y en los altares tradicionales que se colocan días antes del 2 de Noviembre. Los diseñadores de estos tenis, tomaron como referencia los colores de algunos elementos esenciales en los altares de muertos como: las flores de cempasúchil y el papel picado.

Nike saca tenis versión Día de Muertos.

El color naranja es el predominante en casi todos los modelos de tenis Nike edición especial. Hay papel picado dentro de los tenis y en su lengüeta. Su venta inició el día 8 de octubre de 2020, para poder adquirir un par tenías que entrar a un sorteo. Si eras uno de los afortunados, podías comprar un modelo, pagando un poco más de 2 mil 000 pesos mexicanos, unos 94 dólares.

No obstante, llegarán a la tienda en línea el 14 de Octubre. No es la primera vez que la firma hace una entrega conmemorativa de la festividad mexicana, pero especialistas ponderan la paleta de colores. En un futuro serán publicados los resultados de esta campaña publicitaria y sabremos si fue una buena idea o no.

