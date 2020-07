View this post on Instagram

Martina es fan del pan dulce, el helado y las galletas pero también come todas las verduras, frutas y proteína. Creo que una sana relación con la comida es no satanizarla y a veces de snacks nos damos el gusto de comer lo que más se nos antoja. Le encanta el Danonino (mas si es el de #pawpatrol) y siente que le da energía para que después hagamos alguna actividad física 🏋🏽‍♀️🏊‍♀️🤸🏼😬 como aquí que anda haciendo pesas 😜😎. #licuaditos #mamadanonino @danoninomx #creciendocondanonino