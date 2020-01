Ni a la mamá de Justin Bieber le gustó su nueva canción

¡A la mamá de Justin Bieber no le gustó su nueva canción! Hace unos días el cantante canadiense lanzó su nuevo tema titulado “Yummy”, la canción recibió miles de críticas en las redes sociales, que la calificaban de “simple”. Sin embargo la mayor sorpresa fue cuando su madre compartió su sarcástica opinión.

Luego de que el nuevo disco de Selena Gómez está siendo un éxito, parece que a su ex, el cantante Justin Bieber, no le está yendo tan bien. Su nuevo sencillo no causó el impacto esperado y recibió críticas y comentarios de burla acerca del tema.

Justin Bieber acaba de donar todas las ganancias de su última canción Yummy para ayudar con los incendios en Australia.

El total fue de 24 pesos. 😭👌 — ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎Sam + Toni Collette (@douceRouge) January 10, 2020

Incluso muchos voltearon a ver el comentario de la mamá del cantante. A través de su cuenta de Twitter la señora Pattie Mallette reaccionó al lanzamiento de la siguiente forma:

“Tan talentoso. Suena tan bien. Estás muy casado y eres tan maduro”. Además acompañó el comentario con unos emojis que no ayudaron mucho al tono de la publicación. De inmediato las reacciones no se dejaron esperar. Muchos comenzaron a decir que ni a su mamá le había gustado su más reciente canción.

So talented. Sounds so good @justinbieber. You’re so married and mature. 😐😑 https://t.co/oYFcVS72E7 — Pattie Mallette (@pattiemallette) January 3, 2020

Luego de ese comentario no volvió a mencionar la canción. No se sabe con exactitud si su comentario fue necesariamente en sarcasmo o solo un mal uso de los emojis. Lo cierto es que definitivamente el tono no parece de apoyo.

El sencillo “Yummy” ha recibido todo tipo de críticas, el medio Pitchfork reseñó la canción como “un argumento convincente para permanecer soltero” y que es el “regreso del que hasta Bieber parece estar aburrido”.

Ya justin nadie quiere escuchar yummy — Rrrrrosabell 👑 (@rosabell_s) January 10, 2020

Justin Bieber está tan desesperado para que yummy sea número uno que me da lástima. — chanandler bong. (@reno_ch14) January 10, 2020

¿Crees que a la mamá de Justin Bieber no le gustó su nueva canción?

