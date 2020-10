Netflix tendrá a medio Hollywood en una película

Hace tiempo que Hollywood ya no está solo en la gran pantalla y que el streaming y las series de televisión están atrayendo cada vez más a las grandes estrellas del cine; pero lo nuevo de Netflix y Adam McKay definitivamente es otro nivel.

El director de “La gran apuesta” o “Los otros dos” está preparando una nueva comedia para la plataforma y ha fichado a un elenco increíble. Dicho elenco incluye a Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande y Matthew Perry.

McKay, guionista también de “Ant-Man” y “Los amos de la noticia”, escribirá, dirigirá y co-producirá junto a Kevin Messick y su empresa McKay’s Hyperobject Industries Banner, esta nueva comedia llamada ‘Don’t Look Up’ sobre dos astrónomos de bajo nivel que se embarcan en un viaje para intentar avisar a la humanidad de que en seis meses se estrellará contra la Tierra un meteorito que acabará con todo rastro de vida en el planeta. El resto del reparto se completa por ahora con Rob Morgan (‘Mudbound’), Kid Cudi (‘We Are Who We Are’) y Tomer Sisley (‘Noche de venganza’).

Según Deadline, DiCaprio ha sido el que ha tenido más reticencias a la hora de sumarse al proyecto por si el rodaje pudiese entrar en conflicto con la nueva película de Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” (Apple TV), pero parece que Netflix ha conseguido hacer cuadrar las agendas. Aunque ambas sean películas producidas por plataformas de streaming, con semejantes elencos (Scorsese cuenta también con Robert De Niro) lo más probable es que las dos se estrenen en salas comerciales si los circuitos de exhibición vuelven a estar abiertos para entonces.

En palabras del director

A principios de año, cuando se anunció el fichaje de Lawrence y parecía que podrían empezar a rodar en abril, McKay declaró en un comunicado que estaba muy emocionado porque ella era “lo que la gente del siglo XVII solía llamar ‘pura dinamita’ y el hecho de que Netflix vea esta comedia como un evento mundial pone el listón muy alto para mí y mi equipo de una forma muy emocionante y motivadora”.

Y ya esta semana, poco antes de dar a conocer el reparto final, el director describió la película a Insider como “una cosa entre el estilo de Mike Judge y ‘La cortina de humo’, una sátira dura y divertida. […] No creo que sea una comedia del tipo ‘Hermanos por pelotas'”, pero sí supondrá para él un regreso a un estilo de narración más desenfadado después de la intensa biografía de Dick Cheneyl, “El vicio del poder”, que rodó junto a Christian Bale.

