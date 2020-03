¿Netflix será gratis durante la cuarentena?, aquí te decimos… No todo lo que lees en redes sociales durante esta época de pandemia es verdad.

En medio de la cuarentena que vivimos para frenar el contagio de coronavirus, las redes sociales y el internet se llenan de cientos de noticias con promesas de servicios de streaming gratuitos, y este es el caso de Netflix.

Acaso, ¿es verdad que en esta cuarentena Netflix será gratuito para todos?

Las noticias falsas de que la popular plataforma de streaming será gratis, comenzó a circular por medio de un enlace en donde el usuario tenía que dar clic para tener acceso a un cuestionario.

Ahí tenían que completarlo con sus datos personales, entre los que se incluyen los bancarios y los números de sus tarjetas de crédito.

Ver Netflix gratis durante la cuarentena: no piques https://t.co/GKUVTM6yw9 — Paco Ribas (@pacoribas) March 24, 2020

En el mensaje se lee que Netflix otorgará acceso a su plataforma a todos durante el periodo que dure la cuarentena, pero no se trata más que de una fake news.

Al no ser una página verificada por Google, el usuario que cae en este tipo de trampas queda expuesto pues está compartiendo sus datos personales y bancarios a completos desconocidos.

¿Netflix Gratis en cuarentena?

Por ello, si llegas a recibir una notificación para tener acceso a Netflix gratis, NO des clic al enlace, pues se trata de una trampa.

De hecho, la plataforma de streaming ya advirtió a sus usuarios y público en general de las fake news que circulan por la web y pidió no caer en este tipo de trampas. No te dejes sorprender, Netflix no será gratis.

¡NO caigas en la trampa! Netflix NO será gratuito en esta cuarentena. La misma plataforma te advierte: pic.twitter.com/gSD7oXhrUj — Mister137 (@ElMister137) March 24, 2020

Con información de Agencias

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.