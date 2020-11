Netflix crea una alternativa para los indecisos.

Muchas personas aman el internet porque aprenden y consumen a su propio tiempo. Pueden dejar de ver videos de gatitos para iniciar un capítulo de su serie favorita. No obstante, hay usuarios que se sienten sobresaturados de información y no saben qué hacer con tanto material. Por ello, Netflix creó “Direct” una plataforma de streaming en la que los contenidos irán en un orden específico, de modo que el usuario no tendrá opciones. Vamos, como la televisión antigua.

Los 9 millones de suscriptores de Netflix en Francia serán los primeros que experimenten esta iniciativa. Ahí habrá películas y series tanto francesas como internacionales exclusivas de Netflix. De momento el canal sólo estará disponible a través de navegadores web, sin planes por el momento de hacerlo accesible a través de decodificadores o aplicaciones de CTV.

En una declaración, Netflix dijo: “Tanto si te falta inspiración como si es la primera vez que descubres Netflix. Puedes dejarte guiar por primera vez sin tener que elegir un título en particular y dejarte sorprender por la diversidad de la biblioteca de Netflix”.

Netflix ha tenido un 2020 estelar hasta ahora, ya que se acerca a los 200 millones de suscriptores globales, pero ha visto un crecimiento silencioso en el tercer trimestre de 2,2 millones de adiciones. Francia es un mercado particularmente fuerte para la compañía, y busca mantener su posición como líder del mercado frente a Salto, la emisora nacional francesa que se lanzó en octubre como una empresa conjunta de France Télévisions, TF1 y M6.

Tal parece que a muchas personas son algo pasivas al momento de consumir.

