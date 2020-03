Netflix cancela serie de Rupaul, sashey away...

Netflix cancela serie de Rupaul. Congelados se han quedado los seguidores de mama Ru, luego de que trascendiera que Netflix canceló la segunda temporada de la serie “AJ and The Queen”.

Si bien Rupaul cuenta con un amplio número de seguidores en el mundo entero gracias a sus programas “Rupaul Drag Race” y “Drag Race All Stars”, además de por su música, parece que éstos no fueron elementos suficientes para Netflix.

Después de que se anunció que “AJ and The Queen” contaría con una segunda temporada, finalmente este viernes fue el propio Rupaul quien confirmó que Netflix dijo “sashay away” al proyecto.

Esto rompe el corazón de los seguidores de la serie quienes se quedarán sin saber el futuro de Bob, de Amber Jazmin (AJ) y de su amigo ciego Louis.

Así es, la casa rodante detuvo su camino y no veremos más shows de Ruby Red en pueblos y ciudades de los Estados Unidos.

Con breves palabras en su red social, Rupaul confirmó que no, no habrá segunda temporada de la serie que rompió los corazones de más de uno debido a su ternura.

End of the road for “AJ and The Queen” @Netflix has decided to not extend our road trip across America. Thank you for all the love & support. We're so very proud of the work. @mizzizzyg @mlwooley @tiacarrere @joshsegarra @katerinavictoria @mwilkas #AJandTheQueen pic.twitter.com/0W50sTW4kU

— RuPaul (@RuPaul) March 6, 2020