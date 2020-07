Naya Rivera: El paso a paso de su muerte. Recientemente el mundo del espectáculo quedó paralizado por la muerte de la ex actriz de la serie Glee. La artista desapareció en extrañas circunstancias y esta semana se declaró oficialmente muerta. Aquí te contamos lo que pasó en estos días.

El pasado miércoles 8 de julio Naya acudió al Lago Piru en California en compañía de su hijo de 4 años. Fue en la tarde, rentó un bote y se subió con su hijo, una cámara de seguridad captó sus últimos momentos de vida.

Horas más tarde, los encargados de la renta de embarcaciones se darían cuenta que la de Naya no había sido entregada por lo que fueron a investigar qué sucedía. Después de eso se dieron cuenta que había desaparecido.

Una pareja encontró el bote de Naya, en él se encontraba el hijo de la actriz, estaba dormido y completamente solo, traía puesto su chaleco salvavidas pero el de ella estaba en el bote. Las sospechas de que se pudo haber ahogado comenzaron de inmediato.

La voz rápidamente se corrió, al lago acudieron las autoridades el mismo miércoles por la tarde-noche. Sin embargo la búsqueda paró al oscurecer debido a la seguridad de los rescatistas. Por su parte el hijo de la actriz dio su desgarrador testimonio:

A la mañana siguiente, el jueves 9 de julio familiares y amigos cercanos de Rivera acudieron al lago. Las autoridades cambiaron el estatus de búsqueda de “localización” a “recuperación de cuerpo”.

Los siguientes días fueron críticos, tanto fanáticos como amigos de Naya acudían al llamado “Lago de la muerte” en busca de respuestas. Por ello fue que las autoridades pidieron que no interfirieran con las labores de búsqueda.

El lunes 13 de julio se reportó la localización de un cuerpo, las autoridades no quisieron confirmar la noticia de inmediato por lo que a las 14:00 horas de California se dio el aviso oficial de que se trataba de la actriz. Una fotografía enviada 90 minutos antes de que encontraran al pequeño solo fue la clave para dar con el paradero del cuerpo.

El bote que habían rentando Naya y su hijo no fue anclado cuando se metieron a nadar, por lo que fue arrastrado poco a poco, la fotografía enviada ayudó a ver dónde habían nadado originalmente y así fue que dieron con el cuerpo.

Antiguos compañeros de Rivera acudieron al lago a despedirse propiamente. La causa de muerte oficial fue un accidente y se dio a conocer que con sus últimas fuerza Naya ayudó a su hijo a subir, pero ella lamentablemente no pudo hacerlo y perdió la vida.

▶️ Loved ones gathered on the shore of the lake where "Glee" star Naya Rivera's body was found, Monday, to mourn the loss of the 33-year-old actress.

👉 'Glee' Star Naya Rivera Found Dead at California Lakehttps://t.co/EXyKKS8WV0 pic.twitter.com/uzNFfCbY6y

— The Voice of America (@VOANews) July 15, 2020