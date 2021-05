A sólo un día de haber dado a luz, Natti Natasha ya dejó ver el rostro de su hija junto a Raphy Pina, Vida Isabelle. Con una tierna fotografía, la cantante compartió su emoción tras convertirse en madre, ¡su mensaje te encantará!

El pasado sábado 22 de mayo, Natti Natasha y su pareja dieron a conocer el nacimiento de su primogénita en el hospital South Miami, pesando poco más de 3 kilos y midiendo 50 centímetros.

En medio de las felicitaciones y mensajes de cariño, la intérprete de Criminal decidió que era tiempo de que el mundo la conociera. Por esta razón, recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una tierna imagen de la pequeña.

“Les Presento el sueño más grande que puede recibir una mujer”, escribió Natti Natasha para acompañar la fotografía de Vida Isabelle en la que se le ve mirando fijamente a la cámara.

¡Ya nació! Natti Natasha se convierte en mamá y lo anuncia con emotiva foto

Además, la pareja sorprendió al abrir una cuenta de Instagram para la pequeña, misma en donde se encargaron de compartir más fotos de la recién nacida.

“Hola, soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací el 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 libras con 20 pulgadas y fui parto natural. Mis padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”, dice el mensaje desde el perfil de la niña.

Así reaccionaron las redes ante el anuncio de Natti Natasha

Tras la inesperada y conmovedora fotografía, los millones de seguidores de la cantante no tardaron en llenarla de mensajes de cariño, además de llenar de piropos a la primogénita.

“Bellaaaa. Dios la bendiga felicidades a los dos”; “Salud y vida. Bendiciones hermosa”; “Está hermosa, muchas bendiciones para Vida y sus papis!“, son solo algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Hasta el momento, Natti Natasha no ha dado algún otro comunicado. Sin embargo, Raphy Pina dio a conocer que han vuelto a casa luego de dos días de recuperación en el hospital.

“Home Sweet Home 🏠 welcome @queenvidaisabelle ! Gracias a Dios ya en casa“, escribió el mánager en Instagram.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.