Nath Campos rompe el silencio y responde a los comentarios hechos por Andrea Legarreta y Martha Figueroa en el programa Hoy, el pasado lunes 25 de enero.

La influencer mexicana reapareció luego de haber publicado un video en donde denunciaba abuso sexual por parte de su ex compañero y amigo, Rix.

A través de su cuenta de Instagram, la youtuber respondió de manera respetuosa a las conductoras, sin embargo calificó sus palabras como “agresivas e insensibles”.

Nath comenzó las historias agradeciendo el apoyo que ha recibido luego de compartir su historia:

“Han sido días abrumadores. He vivido un sube y baja de emociones, pero sobre todo el último año, cuando me decidí a hablarlo, me estuve mentalizando a las opiniones de personas que desafortunadamente no conocen de este tema y para los comentarios negativos que vienen con ello”, relató la joven de 25 años.

“Me gustaría decirle a estas personas, sobre todo a las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no sólo me están hablando a mí cuando dan su opinión, le están hablando a todas las personas que han vivido una situación similar a la que yo viví.”

Nath Campos rompe el silencio y responde a comentarios hechos en el programa “Hoy”

Sin mencionar los nombres de los conductores del programa Hoy o a otros influencers, la participante de “¿Quién es la máscara?”, dio a conocer su opinión acerca de los comentarios que detonaron la furia de los internautas.

Nath Campos responde a los comentarios hechos en “Hoy”

“No solamente le estás hablando a personas que han vivido agresiones sexuales sino también que viven acosos laborales, las que fueron víctimas de abuso en su familia y es un tema sumamente delicado que debería tratarse mejor”, reflexionó.

Conductores del programa “Hoy” hablan sobre Nath Campos

Recordemos que Martha Figueroa, Arath de la Torre y Andrea Legarreta fueron atacados duramente en Twitter por emitir estos desafortunados pronunciamientos e incluso se pidió cancelar la emisión matutina de Televisa.

Nath finalizó su mensaje recalcando que ha trabajado mucho emocionalmente para manejar este tipo de opiniones y comentarios.

“Sigo creyendo desde el fondo de mi ser que a las personas no se les enseña así (con agresiones), todos estamos viviendo un proceso, todos pensábamos distinto en alguna cosa en la vida y algo nos hizo entrar en razón y sin duda la violencia no lo fue”, concluyó.

