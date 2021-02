Natasha Dupeyrón fue víctima de abuso sexual

Se incrementa la lista de actrices que han destapado algún tipo de abuso en el medio. Esta vez fue el turno de Natasha Dupeyrón, quien por medio de sus historias de Instagram confesó haber sido víctima de abuso sexual.

A través de su cuenta oficial, la actriz Natasha Dupeyrón decidió contar la terrible experiencia que vivió hace algún tiempo.

Dupeyrón comenzó diciendo que se atrevía a contar su historia porque se vio inspirada luego de que fuera invitada a participar en una canción feminista.

A pesar de que confiesa no haber querido participar en un principio, decidió hacerlo porque cree fervientemente en sus causas. Consternada, la actriz relata que dicha participación la hizo alzar la voz.

“Me invitaron a participar en una canción junto a otras 18 mujeres de todo el mundo, es una canción de feminismo, libertad, empoderamiento y obviamente dije que sí porque soy feminista, porque creo en el movimiento, es necesario, voy a las marchas, amo este movimiento y obviamente dije que sí”, indicó.

Natasha Dupeyrón motiva a las víctimas de abuso a alzar su voz

Natasha relata que luego de escuchar uno de los versos, se sintió conmovida, pues se identificó mucho. Por esta razón, decidió hablar.

“Empecé a cantar la canción, las partes que me tocaban y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme. La frase era “No nos vamos a callar” y se repetía, mientras la cantaba me di cuenta que por eso no quería ir a grabarla, tenía miedo de decir estas palabras en voz alta porque me resuenan y porque me sentí identificada con lo que estaba cantando, Si tú me estás viendo, habla”, comentó Dupeyrón.

Dupeyrón finalizó diciendo que muchas de las víctimas de abuso además de tener miedo de hablar por el “qué dirán”, para ellas no es fácil aceptar que se vivió violencia.

“No es fácil, saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, necesita mucho trabajo personal y mucho amor a tu gente, todo a su debido gente, gracias a todas las chicas que hablan y denuncian”, concluyó.

