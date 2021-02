Natalia Téllez rompe el silencio sobre la infidelidad de Christopher Uckermann

La conductora de Netas Divinas, Natalia Téllez, decidió poner fin a las especulaciones y finalmente reveló los detalles sobre la infidelidad de su ex, Christopher Uckermann.

En una de las emisiones del programa de Unicable, Téllez recordó lo duro que fue afrontar la infidelidad de Uckermann luego de casi dos años de noviazgo.

Con la sinceridad que la caracteriza, Natalia conto a sus compañeras Paola Rojas, Consuelo Duval y la invitada especial Martha Figueroa, los momentos que vivió tras vivir una ruptura tan pública.

“A mí me pasó con Christopher Uckermann, yo estaba hecha mi*rda, fue un cuerno espantoso. Yo iba al foro de Hoy, y le conté a Martha (Figueroa), pues éramos amigas, y Yordi producía contigo y me acuerdo que Yordi me llamó y me dijo ‘Va a salir lo de Christopher, ¿lo quieres decir tú?”, dijo la actriz de “Te acuerdas de mí”.

En su relato, Natalia Téllez explicó lo difícil que fue para ella manejar la información con la prensa, pues al final, el suceso terminó siendo expuesto peor de lo que era.

El duro momento en el que Natalia Téllez se enteró de la infidelidad de Christopher Uckermann

Por esta razón, su en ese entonces compañero y amigo Yordi Rosado le aconsejó que si no daba una declaración, las cosas podrían salirse de control, cosa que sucedió.

“Yordi me dijo: ‘Nath, si tú lo dices, tú controlas un poco el golpe, tú dices la información. Cuando te nombren y salga, va a ser tu versión de las cosas’. Yo no dije nada, y obviamente acabó saliendo la nota peor”.

“Martha Figueroa lo sabía desde hace mucho y Yordi lo sabía desde hace mucho, y acabó saliendo por otro medio, y de una manera horrible”, destacó.

Natalia Téllez y Christopher Uckermann terminaron su relación en 2016, dejando a más de uno intrigado sobre la razón. Tiempo después se destapó la noticia sobre la infidelidad de Uckermann.

