Las redes sociales se conmocionaron luego de que la reconocida actriz de telenovelas, Nailea Norvind, se sinceró sobre sus preferencias sexuales y asegurara que no cree en las “etiquetas”.

Dicha confesión ocurrió durante su entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, donde habló sobre distintos aspectos de su vida, incluyendo el sentimental.

Tras hablar un poco sobre su trayectoria como actriz, Norvind fue cuestionada sobre una foto que su hija Tessa compartió en Instagram donde aparece besando a la cantante Marian Ruzzi.

“Totalmente ad hoc las Norvind; la bisexualidad ha estado en nuestra familia no sé si desde mi abuela; yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual”, dijo la famosa al respecto.

Tras su respuesta, la comunicadora cuestionó a Nailea Norvind sobre la posibilidad de tener una pareja mujer. Al respecto, la actriz dijo que: “”Yo, pues sólo me han conocido parejas hombres, pero siento la bisexualidad dentro de mí porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”.

“Yo no creo en etiquetas, no creo en que nos cataloguen de ninguna forma. Yo admiro que puedas vivir de acuerdo a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto, pero todos son procesos”, añadió la villana de telenovelas como Cuidado con el Ángel y Para volver a amar.

Para zanjar el tema, Nailea aseguró que sus hijas no prestan atención a las críticas o señalamientos por sus preferencias sexuales: “les da igual. De hecho no creo ni que estén enteradas porque no ven ese tipo de reportajes”.

