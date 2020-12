My Chemical Romance lanza set de maquillaje con HipDot

El pasado martes 8 de diciembre, la banda recién reunida banda estadounidense My Chemical Romance el martes compartió un video teaser que incluía una canción de su álbum de 2004, Three Cheers for Sweet Revenge. Lo anterior luego de meses sin actividad en redes.

Acompañado por la palabra “Eyes” (Ojos) como pie de foto, el video que se encuentra en las redes sociales de MCR muestra una rosa blanca envuelta en llamas; esto mientras se reproduce “Give ‘Em Hell, Kid” de Three Cheers for sweet revenge. El fuego quema hasta el último pétalo hasta que el texto en pantalla promete que algo está “Próximamente”.

De inmediato los fanáticos de My Chemical Romance empezaron a crear teorías sobre el posible significado de dicho video. Debido a los elementos del corto video (una rosa blanca, fuego, una canción del 2004) muchos comentaron la posibilidad de una colaboración con otro artista para grabar esa canción de nuevo. Sin embargo este miércoles las dudas fueron resueltas.

Resulta que el video apunta a una asociación entre la banda y la marca de maquillaje HipDot, con sede en Los Ángeles. Dicha marca de maquillaje es libre de crueldad animal y vegana.

HipDot confirmó la colaboración por medio de un reel de Instagram en el que anunciaba la “Colección de edición limitada #HIPDOTxMYCHEMICALROMANCE, la cual se lanzará el 10 de diciembre en www.hipdot.com “.

Te puede interesar:

El set de maquillaje consta de una paleta de sombras muy al estilo de la banda emo (con colores de la gama de los rojos, tintos, grises y negro), una brocha doble con cerdas rojas, un delineador negro y un pin. El costo de envío a México ronda los 44 dólares.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ