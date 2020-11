Murió Magda Rodríguez, productora de Hoy

Magda Rodríguez, productora de televisión, falleció en su casa que se encuentra en la Alcaldía Álvaro Obregón.

El reporte de los paramédicos que la atendieron en su domicilio indica que su muerte se debió a un shock hipovolémico y sangrado del tubo digestivo. Reportes indican que fue hallada a las 10:30 horas de la mañana de este domingo 1 de noviembre por una empleada doméstica, quien pidió ayuda.

Rodríguez acababa de cumplir el pasado 22 de octubre 57 años de edad y fue festejado en grande por sus amigos y compañeros del programa “Hoy” como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, entre otros.

Televisa fue de los primeros en reportar el fallecimiento de quien estuviera a cargo en los últimos años del matutino “Hoy“.

Con Profundo Pesar se informa el Lamentable Fallecimiento de la Productora Magda Rodríguez Descanse En Paz @magdaproducer pic.twitter.com/ucfYj9Zwoh — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) November 1, 2020

El productor de televisión Juan Osorio, impactado por la noticia, lamentó no haberle dicho lo mucho que la admiraba por su trabajo tan exitoso que realizó.

“Me faltó decirle a Magda ‘qué chingona eres trabajando como productora, amiga’. Es tan cotidiano el encuentro y te saludas y todo pero no valoras que ella es una chingona, no se lo dices, no sé qué nos pasa que a veces nos limitamos a ser un poco más reservados al respecto pero es tan padre que le reconozcas el trabajo. Me quedo con ese mal sabor de que yo lo sé, lo reconozco peor nunca se lo dije”, lamentó Osorio.

Las reacciones en redes sociales se han disparado, ya que Magda Rodríguez fue una de las más queridas y exitosas como “Enamorándonos”, “Guerreros 2020″, “Laura sin censura”, entre otros más.

El empresario y ejecutivo de TV Azteca, Alberto Ciurana, quien también trabajara con Magda Rodríguez, lamentó profundamente el fallecimiento y mandó condolencias a la familia.

Lamento profundamente el fallecimiento de la querida productora Magda Rodríguez. Mis condolencias para su familia. Descanse en paz. — Alberto Ciurana (@AlbertoCiurana) November 1, 2020

A Magda Rodríguez le sobrevive su única hija, la conductora y cantante, Andrea Escalona.

