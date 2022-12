Este jueves, falleció la leyenda brasileña, Pelé, a los 82 años de edad a causa de un edema generalizado e insuficiencia cardíaca.

El futbolista fue hospitalizado el pasado 30 de noviembre a causa de los síntomas que presentó, catalogando su estado de salud como crítico.

Por lo que, este 29 de diciembre, sus familiares confirmaron el fallecimiento del astro brasileño.

Tras esto, en redes sociales, el mundo del fútbol reaccionó a la muerte de Edson Arantes do Nascimiento.

“Día muy triste para el fútbol! Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé”, publicó Iker Casillas.

Día muy triste para el fútbol! Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. DEP Pelé pic.twitter.com/ImCCxxqZn8 — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 29, 2022

“Es un día de luto para el mundo por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, uno de los máximos astros del futbol. Envío un abrazo a familiares y amigos, les deseo mucha fortaleza y pronta resignación ante tan irreparable pérdida. En paz descanse O Rei Pelé”, compartió Cuauhtémoc Blanco.

Es un día de luto para el mundo por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, uno de los máximos astros del futbol. Envío un abrazo a familiares y amigos, les deseo mucha fortaleza y pronta resignación ante tan irreparable pérdida.



En paz descanse O Rei Pelé. — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) December 29, 2022

“Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé. To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé”, agregó Sergio Ramos.

Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé.

To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé. pic.twitter.com/0Wc0bEjScv — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 29, 2022

Gracias por todo lo que le diste al mundo del fútbol. Rip legend 🙏⚽️ #Pelé pic.twitter.com/ttMaTnObfF — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) December 29, 2022

Muere el más grande, el más completo, el único, el mejor… El Rey!

Gran amigo, sencillo, humano y cariñoso, y también el DIOS DEL FÚTBOL.

Hasta siempre entrañable #Pele pic.twitter.com/IsZ43V22Dq — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 29, 2022

