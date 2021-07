El mundo del entretenimiento en Hollywood está de luto tras el fallecimiento del cineasta Robert Downey Sr.; luego de una larga lucha contra la enfermedad del Parkinson.

El portal The Daily News dio a conocer que el famoso actor y director perdió la vida a los 85 años mientras dormía en su casa en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo a Rosemary Rogers, esposa de Robert, él habría luchado contra la enfermedad de parkinson por poco más de cinco años, agravándose con el tiempo.

A pesar de haberse revelado la noticia, el actor Robert Downey Jr, quien interpreta al superhéroe Iron Man, se ha mantenido al margen y no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién fue Robert Downey Sr.?

Downey. fue un actor y director estadounidense que participó en reconocidos proyectos, como lo son “Boogie Nights”, “Magnolia” y ” To Live And Die in LA”.

En su faceta como director, fue reconocido por los filmes clásicos como “Putney Swope” y “Greaser’s Palace”.

En cuanto a su vida personal, Robert contrajo matrimonio en tres ocasiones. La primera vez fue con la actriz Elsie Ann Downey, con quien procreó a la actriz y escritora Allyson y el famoso actor Robert Downey Jr.

