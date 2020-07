Muere presentador de Cazadores de Mitos. Grant Imahara, uno de los presentadores más populares y queridos del programa Mythbusters, murió este lunes 13 de julio a la edad de 49 años luego de un accidente cerebro vascular. La noticia fue confirmada por amistades y cercanos a la personalidad.

El medio The Hollywood Reporter confirmó que se trató de un aneurisma que sufrió estando internado en el hospital. Imahara fue popular durante su etapa en Mythbusters y en sus redes sociales no dejaba de compartir su pasión por la ciencia.

El especialista en robótica estuvo en el programa desde 2005 y hasta 2015, tuvo una pausa y regresó entre el 2016 y 2018 para continuar. Su técnica para diseñar y su carisma fue lo que conquistó a miles.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

— Adam Savage (@donttrythis) July 14, 2020