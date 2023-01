Muere Lisa Loring, la primera Merlina de Los Locos Addams

Lisa Loring, la primer actriz en interpretar a Merlina en Los Locos Addams, murió la noche del sábado a los 64 años, en el el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank (California), por un derrame cerebral causado por presión alta.

Con tan solo cinco años, Lisa Loring, fue la primera en interpretar a Merlina Addams en la serie de televisión de Los Locos Addams de 1977 “Halloween with the New Addams Family”. Fue ella quien marcó la pauta para las siguientes versiones del personaje.

Además, también participó en producciones como The Girl from U.N.C.L.E, As the World Turns, The Phyllis Diller Show, Fantasy Island y Barnaby Jones.

