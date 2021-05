Muere Joe Lara, actor que interpretó a “Tarzán”, en trágico accidente aéreo

Una triste noticia azotó al mundo del entretenimiento, el actor que dio vida a “Tarzán” en la década de los 90, Joe Lara, falleció el pasado 29 de mayo en un accidente aéreo que también cobró la vida de su esposa y cinco personas más.

De acuerdo a TMZ, el actor de 58 años viajaba junto a su esposa y varios amigos de Nashville, en dirección hacia Florida. Por causas que se están investigando, la aeronave se estrelló en el lago Percy Priest a poco de despegar.

Autoridades confirmaron que el fuerte impacto cobró la vida de todos los tripulantes, 7 personas en total: Brandon Hannah, Gwen S. Lara, William J. Lara, David L. Martin, Jennifer J. Martin, Jessica Walters y Jonathan Walters.

Personal de bomberos y la policía se encuentran trabajando en el lugar del accidente, a fin de esclarecer las causas del trágico hecho en el que perdió la vida Joe Lara.

¿Quién fue Joe Lara?

William Joseph Lara, nacido el 2 de octubre de 1962 en San Diego, comenzó su carrera en el mundo del modelaje hasta que fue elegido para protagonizar la cinta “Tarzan en Manhattan”, estrenada en 1989 por la cadena CBS.

A lo largo de su trayectoria tuvo la oportunidad de participar en proyectos como: “Sunset Heat“, “Gunsmoke: The Last Apache“, “American Cyborg: Steel Warrior“, “The Magnificent Seven“, “Baywatch” y “Tropical Heat“.

Además de sus logros laborales, Joe Lara siempre destacó su matrimonio con Gwen Shamblin, ocurrido en 2018. La también fallecida era famosa por fundar la Iglesia Remnant Fellowship Church en Brentwood en 1999.

