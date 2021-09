En medio del furor que causaron las declaraciones de Roberto Palazuelos sobre su posible candidatura para gobernador de Quintana Roo, el colectivo de Movimiento Ciudadano negó que el empresario sea candidato de su partido.

Recordemos que hace unos días, el empresario e influencer concedió una entrevista al programa “De Primera Mano”. Allí afirmó que si bien ha recibido diversas ofertas de partidos políticos, Movimiento Ciudadano es con quien buscará la gubernatura de Quintana Roo.

“Se me acercaron varios políticos, no solo Movimiento Ciudadano. Movimiento no postula políticos, postula ciudadanos y creo que ya la clase política debe ser renovada“, dijo el actor para las cámaras del programa.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano se pronunciara al respecto, yendo en contra de lo dicho por Roberto Palazuelos.

A través de un comunicado, Movimiento Ciudadano indicó: “El proceso para elegir candidaturas en Quintana Roo aún no comienza. El artículo 43 de nuestros estatus establece que las convocatorias para la participación en los proceso de selección de las personas candidatas serán publicadas en la Gaceta Ciudadana, así como en los medios de comunicación“.

Asimismo, MC destacó que ni siquiera han tenido un acercamiento con el también influencer, desestimando las declaraciones que este hizo hace unas semanas al renombrado programa de espectáculos.

