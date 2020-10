Mortal Kombat 11 incluye a Rambo como personaje jugable.

“Rambo” el soldado más violento del cine norteamericano es ahora parte de un contenido descargable (DLC) de Mortal Kombat 11. Junto a él se encontrarán viejos conocidos como Mileena y Rain, que llegarán el 17 de noviembre. Dicho juego podrá correrse en PS5, Xbox Series X y Xbox Series S, con actualizaciones gratuitas para los propietarios actuales.

A diferencia del Terminator que fue doblado por alguien más, Rambo tendrá la voz original de Sylvers Stallone. El juego tendrá versiones digitales y una edición de colección que incluirá un busto de Sub Zero, una caja de acero exclusiva y moneda de imán conmemorativa.

Como era de esperarse, las actualizaciones de Mortal Kombat tendrán visuales en 4K y menos tiempos de espera. Lo anterior como parte de la nueva generación de consolas. Quienes pidan su Kombat Pack 2 obtendrán un skin adicional de “Guerreros del Tiempo” para Skarlet, Liu Kang y Noob Saibot.

Dicho paquete involucra a demás 3 personajes nuevos, Mileena (que fue exigida hasta el cansancio) Rain y Rambo. Este último fue diseñado con su look original de 1982 y fue enteramente doblado por Sylvester Stallone. Mientras que Rain necesitó de movimientos enteramente nuevos no sólo para adaptarse a las dinámicas más recientes. Sino que utilizará armas nuevas como un Katar así como otros elementos no descubiertos.

Si bien la última entrega de Rambo (Last Blood) obtuvo críticas negativas en su mayoría. El personaje fue velozmente aceptado por sus fans, sobre todo porque ya hay una versión de Schwazenegger en el título. De modo que será cuestión de tiempo para que los seguidores confronten a sus histriones de acción favoritos.

