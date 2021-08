Montserrat Oliver revela cómo enfrentó su contagio a la Covid-19

Cada vez son más famosos los que son víctimas del Covid-19, y la más reciente fue la conductora Montserrat Oliver, quien confesó que sí presentó algunos síntomas, pero logró enfrentar la enfermedad gracias al tratamiento que le dieron sus médicos.

En entrevista con el programa Sale el Sol, compartió algunos detalles de su proceso de recuperación tras ser confirmado su contagio por coronavirus.

“Me dio Covid-19, acabo de salir hace poquito, gracias a Dios no me fue tan mal. Yo digo a la gente que está pasando por lo mismo, yo creo que a muchos o a todos nos va a acabar dando, nada más hay que tener la mente positiva y no atemorizarte”, expresó la también modelo.

En cuanto se le cuestionó sobre el tratamiento que recibió para combatir los efectos del coronavirus, Montserrat Oliver confesó que fue uno muy similar al que habría recibido por una gripa.

“Descansé, tomé mucha vitamina C, Zinc, vitamina B, varias cositas, el paracetamol para sentirme mejor, gracias a Dios no tuve fiebre, como una gripa, una mala gripa, cansancio, cuerpo cortado, dolor muscular, pero me fue bien“, compartió.

La famosa concluyó su participación diciendo: “Obviamente hay un bicho que nos está dando a todos y pues ni modo, estamos en guerra contra el bicho“, comentó.

