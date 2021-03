La presentadora del programa de espectáculos “De Primera Mano”, Mónica Noguera, ha dado positivo a coronavirus, así se reveló la tarde de este jueves.

Fue su en el canal de Youtube de Gustavo Adolfo Infante que se dio a conocer la noticia. Allí, la periodista Jessica Gil quien comunicó el hecho ante la ausencia de Gustavo Adolfo, pues él también decidió hacerse la prueba.

“El día de hoy desafortunadamente Gustavo no podrá estar hoy porque nuestra compañera Mónica Noguera salió positiva a Covid y en un acto de responsabilidad Gustavo tomó la decisión de ir hoy en la mañana a hacerse la prueba”, señaló la periodista.

Asimismo, Gil aprovechó para enviarle un saludo y sus mejores deseos a Mónica Noguera, deseándole pronta recuperación.

“Por supuesto esperamos que salga todo bien. Le mandamos un abrazo a Mónica. Esperamos que todo esté bien”, indicó.

¿Qué pasará en el programa tras el contagio de Mónica Noguera?

Una vez que se informó sobre el contagio por coronavirus de Mónica Noguera, la periodista se apresuró a indicar que en caso de salir negativos, Addis Tuñón y Gustavo Adolfo podrán reintegrarse al programa.

Minutos más tarde, Gustavo Adolfo Infante se incorporó a la emisión y negó presentar algún síntoma de la enfermedad. Por el contrario, se encontraba ansioso por recibir los resultados de la prueba.

“Me encuentro perfectamente bien. No quiero adelantar ningún tipo de noticia pero lo que es un hecho es que a Mónica no la he besado ni abrazado, hemos guardado sana distancia”, dijo Gustavo Adolfo.

Fue cuestión de horas que se informara el resultado negativo para ambos compañeros de Mónica Noguera. Tanto Gustavo Adolfo, como Addis Tuñón podrían retomar actividades lo más pronto posible.

Hasta el momento se desconoce la sintomatología que Mónica Noguera presenta, pues ni ella ni su representante han hecho declaraciones al respecto.

