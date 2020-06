Mónica Naranjo y las declaraciones sobre México. Sin duda Mónica Naranjo es una de las cantantes hispanohablantes más grandes populares no solo en España, sino en México. Su carrera inició en el país azteca luego de llegar y picar piedra, su música y talento eran indiscutibles, sin embargo unas declaraciones que dio para Rolling Stones España terminaron con su fama en el territorio que la vio crecer.

A principio de la década de los 90 la cantante llegó a México, luego de no tener el éxito esperado en su natal España. En el país lanzó su primer disco el cual se convirtió rápidamente en un éxito con canciones como “El amor coloca”.

Para el año 2000 ya era toda una artista cotizada y tenía fans hasta en España, en donde no habían apreciado su música. Fue ahí cuando la llamó la popular revista de música y cuando un desatinado comentario le costó el resto de su carrera. En el infame artículo Naranjo perdió un poco el piso y declaró que “en México no se escuchaba nada más que música ranchera hasta que llegó ella”, cosa que no agradó nada al país mexicano.

“Por inmodesto que suene que yo lo diga, el mercado mexicano cambio a raíz de mi aparición. Se trataba de un mercado poco pluralizado, en un país en el que imperaba la música norteña, que vendía y vende unos 6 millones de copias al año, y en el que la mayoría de los artistas eran ya mayores y cantaban baladitas edulcoradas…y de repente aparece una niña de 19 años con el pelo bicolor y un corpiño con alerones cantando una canción a ritmo disco pop que dice “El Amor Coloca” y que de la noche a la mañana encabeza las listas. Yo creo que llene un hueco, y eso se demuestra en la cantidad de imitadores que surgieron”, declaró.

Al llegar la noticia al territorio mexicano, ya cambiada por los distintos medios, ocurrió algo similar a lo que le sucedió a Tiziano Ferro, su éxito en el país decayó a tal grado que tuvo que mantenerse en el silencio por más de dos años.

Mónica Naranjo explica, pero no se disculpa

El intento de Mónica Naranjo por recuperar el cariño de México fue grande, en más de una entrevista aparecía hablando de lo bello que es el país y que ella se siente mexicana. Incluso aseguró que habían cambiado sus palabras y dijo que “eran mentiras” lo que había publicado la revista, la cual nunca se retractó.

Lo cierto es que entre problemas personales y esta entrevista, Mónica tuvo que alejarse un rato de la escena, por lo menos en México. En 2016 regresó con un álbum de estudio y actualmente tiene miles de fans en todo el mundo, sin embargo ella misma confiesa que aquellas declaraciones fueron un duro golpe a su carrera. Estas fueron las declaraciones de Mónica Naranjo sobre México que terminaron con gran parte de su carrera.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Fabiosa / Redes.