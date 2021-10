Mon Laferte anuncia primer sencillo “Algo es Mejor”

Mon Laferte estrena “Algo es Mejor” primer sencillo y video del nuevo material inédito que lanzará este año acompañado de “1940 Carmen” su nuevo álbum que se estrena el 29 de Octubre.

“1940 Carmen” se grabó durante cuatro meses en la ciudad de Los Ángeles, California. La cantautora recibió 4 nominaciones al Latin Grammy 2021 y continua su exitosa gira por Estados Unidos, con presentaciones agotadas en Riverside, Anaheim, San Diego y Los Ángeles.

Mon Laferte quien el pasado viernes 1 de octubre estrenó “Algo Es Mejor”. El tema viene acompañado de un videoclip , filmado en la Ciudad de México, dirigido por Alfredo Altamirano, animado por Brisa Vega y producido por Altamirano con Andrés Saldaña. En él podemos ver a Mon al volante, en una divertida aventura por las calles de la Ciudad de México.

“Escribí esta canción mientras iba en auto por Malibú, con toda la ilusión de quedar embarazada. Me sentí muy feliz por ser valiente y buscar la maternidad. El Océano Pacífico siempre me inspira. Los paisajes californianos se parecen mucho a mi ciudad natal. ¡Mientras miraba por la ventana me sentí muy libre! ¡Tan plena y feliz! La vida es hermosa, creo que muchas veces es sólo cosa de actitud. Definitivamente ‘algo en mi cambió”, comparte Mon Laferte.

La cantautora anunció su nueva producción discográfica “1940 Carmen” grabada y producida mientras Mon estaba en Los Ángeles, de marzo a julio de 2021, en el Airbnb donde se hospedó. Es parte de una foto instantánea de cuatro meses de su vida en Estados Unidos, que vieron como resultado un nuevo álbum, su regreso a escenarios y un embarazo.

Por si fuera poco la cantante chilena fue nominada esta semana por La Academia Latina de la Grabación® a 4 de las categorías más importantes en la entrega número 22 de los Latin Grammy®: “Mejor Álbum Cantautor”, por “Seis”; Mejor Canción Pop” por “La Mujer” con Gloria Trevi; y en “Canción del año” y “Mejor Canción Regional Mexicana” por “Que Se Sepa Nuestro Amor” con Alejandro Fernández.

Completando así siete producciones bajo el brazo: Desechable (2011), Tornasol (2013), Volumen 1 (2015), La Trenza (2017), Norma (2018), Seis (2021) y 1940 Carmen (2021). Mon Laferte se ha establecido como una de las cantautoras más importantes de Latinoamérica y el mundo, obteniendo tres Latin Grammy entre otros reconocimientos.