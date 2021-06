Modelo brasileña se somete a más de 40 cirugías para parecerse a Kim Kardashian

La estrella del reality show “Keeping Up With the Kardashians”, Kim Kardashian, se ha convertido en uno de los referentes de belleza más aclamados en todo el mundo. Y, aunque la empresaria ha inspirado a miles de mujeres a vestirse y maquillarse como ellas, hay otras que llevaron su fanatismo al siguiente nivel. Tal es el caso de la modelo brasileña Jennifer Pamplona, quien ha gastado miles de dólares con el propósito de lucir idéntica a la influencer.

A sus 28 años, el nombre de la modelo Jennifer Pamplona ha dado la vuelta al mundo luego de que se difundiera su larga lista de procedimientos estéticos con el único propósito de parecerse a Kim Kardashian.

La oriunda de Brasil ha gastado alrededor de 600 mil dólares en operaciones que modifiquen sus facciones y cuerpo. Algunas de las cirugías suenan tan descabelladas que parecería imposible su realización; sin embargo, Jennifer Pamplona ha hecho hasta lo imposible por lograr su cometido.

Dentro de los procedimientos estéticos que Jennifer se ha realizado destacan: la extracción de cuatro costillas, 10 procedimientos para aumentar el tamaño de su trasero; tres trabajos en los senos y dos en la nariz. Además de: 40 procedimientos de labios, rellenos de mejillas, rellenos de mentón, estiramientos faciales; 500 dosis de botox y una operación de hilos tensores en la cara.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues la “Kim Kardashian brasileña” asegura estar arrepentidísima de la gran cantidad de cirugías que se ha realizado para parecerse a alguien más.

“Lamento haberme sometido a mi primera cirugía, no tenía la madurez suficiente para comprender las implicaciones de pasar por el quirófano“, señaló en una reciente entrevista.

La Kim Kardashian brasileña ha puesto en riesgo su vida

De acuerdo a Jennifer Pamplona, sus ganas de parecerse a Kim Kardashian ya no le parecen tan divertidas, pues ya ha puesto en riesgo su vida en repetidas ocasiones.

Este 2021 tuvo miedo de no poder caminar nunca más porque se le infectó una pierna a coste de estas intervenciones: “Todavía tengo miedo de no poder caminar en el futuro y todo se debe a que un médico me puso un relleno permanente en la pierna, lo que detiene la circulación sanguínea”.

Por esta razón, la joven ha preferido cambiar su mensaje. Ahora recomienda a todas las jóvenes que piensen mucho antes de realizarse cualquier procedimiento quirúrgico.

“Les aconsejo que no se sometan a una cirugía porque no soluciona todos sus problemas y puede convertirse fácilmente en una adicción“, concluyó.

