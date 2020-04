Modelo acusa a Maluma de obligarla a hacer un trío junto con su mejor amigo. Al parecer la cuarentena no será nada tranquila para el cantante colombiano.

De acuerdo con el reportero de “Fórmula Espectacular” de RadioFórmula, Gabriel Cuevas, hace cuatro años conoció en una fiesta a una modelo que le contó una historia impactante:

Así lo dio a conocer el reportero en cuestión en su canal de YouTube, implicando en todo momento a Maluma y sin revelar el nombre de la modelo en cuestión.

Según él, la modelo le contó que Maluma interactuó con ella desde el concierto, en pleno escenario:

Pero después de ese momento, dijo que el nombre de ella es Gretell Dorado quien confesó que se desarrolló una “historia de terror” tras ser cortejada en el concierto.

Gretell confesó que ese día sostuvo relaciones con Maluma y después, al salir a la sala, el mejor amigo de Maluma, Pipe, también quiso tener sexo con ella.

“Yo no quería, yo estaba ilusionada con él (Maluma), no con Pipe, él me obligó a estar con Pipe porque yo no quería. Yo siempre dije que no”.