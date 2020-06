¡Amputan un pie a Miss Colombia!, las redes se conduelen

Miss Colombia hace una dura confesión, le amputaron un pie. Daniella Margarita Álvarez Vásquez reveló que prefiere tener una prótesis en lugar de un pie no funcional…

Así es Daniella Margarita Álvarez Vásquez, quien se consagrara como Miss Colombia 2011-2012, tuvo que someterse a una cirugía donde le fue amputado su pie izquierdo.

Lo anterior, luego de que le fuera detectada una masa anómala en su abdomen, misma que le causó una obstrucción en su arteria.

La modelo y conductora reveló por medio de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram que anterior a esto tuvo que someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas en mayo, tres de ellas realizadas en menos de 24 horas, tras serle detectada una pequeña masa.

Sin embargo, la última operación le ocasionó una isquemia desde su ombligo hasta sus pies, afectado especialmente a su pie izquierdo, al cual nunca pudo llegarle la sangre suficiente.

Daniella detalló que esta dura decisión la tomó junto a los médicos y su familia, donde optó por tener una prótesis en lugar de un pie no funcional para que pueda volver a realizar sus actividades favoritas.

“Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan”, agregó.