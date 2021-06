Miranda McKeon, actriz de “Anne With an E”, padece cáncer de mama

Miranda McKeon, actriz parte del elenco de la famosa serie de Netflix “Anne With an E”, hizo una fuerte revelación la mañana de este lunes: padece cáncer de mama.

A través de redes sociales, la actriz de 19 años se sinceró con sus seguidores y reveló el padecimiento con el que fue diagnosticada hace unos días.

“¡El rosa es mi nuevo color! Con un corazón pesado, pero esperanzado comparto la noticia de que recientemente me diagnosticaron con cáncer de mama. Tengo 19 años y, según las estadísticas, las probabilidades de tener cáncer de mama a esta edad son de una entre un millón. Soy tan especial, ¡pero lo sabíamos!”, escribió para acompañar una fotografía en la que luce una bata rosa.

Por el mismo medio, Miranda McKeon compartió varios detalles de su salud actual, además de narrar cómo se enteró de su diagnostico.

Miranda McKeon padece cáncer de mama a los 19 años

De acuerdo a sus declaraciones, notó un bulto en sus senos pero no dio importancia pensando que siendo tan joven la idea del cáncer no era posible. No obstante decidió acudir al médico, y tras la realización de una biopsia, esta dio positivo a cáncer.

“Me embarco en un viaje que no he elegido, pero que sé que puedo manejar. Habrá momentos realmente difíciles por delante en los que la vida parecerá imposible pero, por ahora, me dirijo a esto con optimismo, positividad y envuelta por el amor”, indicó.

Para concluir, Miranda McKeon destapó cuál será el tratamiento que seguirá para combatir el cáncer, en el que destacan las quimioterapias y una actitud positiva.

“Tengo cáncer de mama que trataré con quimioterapia, radiación y un tipo de cirugía que será determinado cuando tenga los resultados de las pruebas que aún sigo esperando. La buena noticia es que el cáncer de mama es tratable y muy curable. Estaré bien“, finalizó.

