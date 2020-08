Miley Cyrus no se ve con hijos ni casada. Parece que en la vida de la cantante el hecho de formar una familia y casarse no está en sus planes. Pues luego de que se dijo que terminó su noviazgo con Cody Simpson, la chica mala de Disney no planea sentar cabeza pronto.

El nuevo sencillo de Miley Cyrus, ‘Midnight Sky’, es una oda tanto a la independencia como a la importancia de hacerse con el control de su propia vida, y ella no está dispuesta a renunciar a esos dos lujos por nada ni por nadie.

Lo cierto es que Miley ya probó la vida matrimonial por un momento y parece que no le fue bien, recientemente comentó en entrevista a meidos estadounidenses que a sus 27 años no quiere comprometerse en un futuro. “Te puedo decir, como una mujer de 27 años que tiene una idea un poco más clara de lo que quiere, que no es algo que desee hacer. No ha sido una de mis prioridades”, aseguró.

“En realidad, viendo como nos está yendo con el cambio climático y con las reservas de agua y la distribución de los alimentos, creo que en todo caso me gustaría acoger a alguien que ya esté en este mundo”.

Por otra parte, también ha querido dejar claro que no juzga a quienes sí deciden casarse y tener hijos, y espera que a cambio hagan lo mismo con ella.

“Yo ya no pienso en el matrimonio y esas cosas por el estilo. Sigo a muchas voces feministas en las redes sociales y siempre pienso por qué a los hombres nadie les pregunta si quieren casarse o formar una familia”, ha añadido.

Así Miley Cyrus no se ve con hijos ni casada por el momento.

