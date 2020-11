Mijares y Lucerito unen sus voces en una canción muy especial

Si de algo se sienten muy orgullosos Lucero y Mijares es de los grandes ejemplos que les han dado a sus hijos, quienes han heredado la vena artística.

Precisamente su primogénita, Lucerito, ha demostrado su gran habilidad vocal y el gusto por el canto, siendo la protagonista de grandes instantes, como aquella ocasión en que compartió escenario por primera vez con su papá al interpretar el tema Vencer Al Amor, o recientemente junto a su madre, esto en la celebración por sus 40 años de trayectoria, en el que ambas interpretaron la canción titulada Gloria a Ti.

Por si fuera poco, las sorpresas no terminan, pues Mijares ha anunciado por todo lo alto el lanzamiento de su nuevo disco navideño en el que interpreta con varios cantantes. Pero no solo eso, porque además incluye otra colaboración con La Beba, como llama de cariño a su hija.

De lo más feliz, el intérprete dio detalles de este bello acontecimiento, la grabación de una canción que además tiene un significado sentimental muy importante para Lucerito, esto a raíz de un acontecimiento familiar del pasado que tanto él como la llamada Novia de América atesoran de manera entrañable.

“Hay un dueto ahí con La Beba, padrísimo. La canción que grabamos en el de Navidad, es una canción que se llama Mi Universo, de Jesús Adrián Romero, que se la cantamos Lucero y yo en su primera comunión, entonces por eso la metimos en este disco de Navidad…”, dijo en entrevista para el programa televisivo Ventaneando. “Tiene un estilito muy de ella, y siento yo muy combinado entre Lucero y yo…”, agregó.

Mijares también destacó el gran talento musical que tiene Lucerito, reiterando que la aparición de la adolescente de 15 años sobre los escenarios no implica que se trate de un lanzamiento artístico formal. “Ella primero que acabe su escuela… ella obviamente tiene gran oído, es muy musical, le gusta mucho la cosa atrás de los shows, estar en todas las grabaciones… No le gusta estar al frente. De los 58 Auditorios que llevamos Emmanuel y yo, ella ha ido a 56 y siempre le gusta estar atrás, a ella no le gusta sentarse en el público…”, compartió el cantante, quien además aseguró que su hija es la que suele darle importantes opiniones sobre sus grabaciones, las cuales siempre toma en cuenta.

Te puede interesar:

Recientemente, Lucero también habló de lo mucho que Lucerito disfrutó esta participación, con la que ha logrado hacer realidad uno de sus más anhelados sueños. “Ella está en las nubes, que no se lo cree, me dice: ‘Mami, yo quisiera agradecerle profundamente a la toda la gente’. Le digo: ‘Yo les haré saber’. Y nada, probando que le gusta el escenario y todo eso; pero te digo, no sé si algún día lo va a hacer profesionalmente o no…”, dijo la cantante en entrevista con la periodista Luz María Soria.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.