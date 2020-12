Mijares revela los motivos de su divorcio con Lucero

Los cantantes Manuel Mijares y Lucero estuvieron casados por 14 años. Fue en el 2011 cuando anunciaron su divorcio y 9 años después, Mijares revela los motivos de su separación.

En su momento sobre su ruptura, surgieron muchos rumores como infidelidad o incluso que había sido un matrimonio arreglado para generar fama en el mundo del espectáculo mexicano.

A lo que el cantante durante una entrevista en YouTube con Yordi Rosado dio a conocer las razones de su divorcio con Lucero.

Los artistas pasaron un año de novios antes de contraer matrimonio en 1997, una ceremonia que incluso fue televisada y vista por millones de espectadores, por lo que, su divorcio tomó por sorpresa a sus seguidores.

“(El matrimonio fue) muy padre muy bien, muy respetuosos. Lo que pasa es que yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también entonces estábamos acostumbrados a que o estaba uno o el otro”, mencionó Mijares.

Durante la entrevista, el cantante se abrió para relatar cómo se vivió su relación y matrimonio con Lucero, así como el fin de la misma.

“Siempre hubo un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño y de hecho cuando nos separamos le digo ‘¿oye Lucerito no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’ y me dice ‘no, no es que no importe, te lo imploro'”, agregó.

Finalmente, el artista comentó que no tiene problemas con ver a su ex esposa Lucero con otra pareja, pues considera que “cuando quieres a alguien y sabes que es feliz te sientes bien”.

