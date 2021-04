El cantante español Miguel Bosé ha vuelto a conceder una entrevista luego de casi 5 años alejado de las cámaras, dejando con la boca abierta a más de uno por las polémicas declaraciones que dio.

En entrevista con el periodista Jordi Évole, el intérprete de 65 años mostró su lado más vulnerable al hablar de su vida privada y destapar su episodio más oscuro por las adicciones.

Dicho periodo “oscuro” estuvo marcado por los excesos de “drogas, sexo a la bestia, tabaco, sustancias y hampa”. De acuerdo a Miguel Bosé, sus excesos comenzaron como producto de un desamor en la década de 1980.

“Dije: ‘Quiero salir y quiero ir de fiesta’. Estos amigos que estaban ya metidos en la cama se despertaron, se vistieron y se fueron a ver si era verdad que les iba a pasar a buscar… Y sí, esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya que me duró y salió baratísimo“, indicó.

Luego de 11 años de su dependencia, el cantante decidió ponerle fin a los excesos. Añadió que un día despertó y dijo “se acabó”, sin embargo, le costó más trabajo del que imaginó.

“Cortar con ese placer me costó más tiempo, de hecho, yo he dejado todo, todo hace siete años (…) Sí, pasé casi 20 años“, indicó Bosé.

Si bien el intérprete de “Amante Bandido” reconoce que el consumo de drogas repercute en la salud, en un momento llegó a pensar que hacerlo le permitía ser más creativo.

“Las drogas son unos estados que utilizados bien dan mucho conocimiento y te dan puntualmente unas visiones de cosas que son interesantes, revolucionarias incluso. Pero cuando pasan a ser un consumo habitual, pierden ese sentido“, compartió Miguel Bosé.

