“La pandemia es una mentira”: Miguel Bosé

Miguel Bosé: “La pandemia es una mentira”. No es la primera vez que el cantante refiere que todo se trata de una conspiración mundial y de sometimiento…

Y es que a través de sus redes sociales, el artista compartió un video que supuestamente fue tomado en Ginebra, Suiza.

En éste se puede apreciar a un hombre que dice que en la ciudad sede de la Organización Mundial de la Salud no existe el distanciamiento social ni las mascarillas y mucho menos el confinamiento.

Resulta y resalta que como era de esperarse, el mensaje recibió una lluvia de críticas:

“Dile eso a los miles de familiares de tus compatriotas muertos”, “Bosé no sólo perdió la voz…también, el juicio”, “Me decepciona mucho Sr. Bosé, decir que todo esto es una mentira orquestada por los gobiernos. Y me aterran esta clase de imágenes, por eso el mundo no sale de la pandemia, por tanto inconsciente e irresponsable”…

“Yo vivo en Suiza. Apenas desde el miércoles pasado el gobierno quitó la regla de máximo cinco personas juntas y la agrandó a 30. También quito la multa de la distancia de dos metros y está se volvió responsabilidad de cada cual. El tapabocas es voluntario”…

“Miguel, te sigo desde niña, por favor no hagas esto, acabas de hacer la campaña Azul de Lucía, no caigas en algo tan incongruente. Siempre fuiste una persona coherente, no arruines tu carrera, que la persona no opaque al artista”…