Miguel Bosé es captado usando cubrebocas pese a decir que el covid no existe. El famoso cantante se ha pronunciado como no creyente de la pandemia y ha dicho que no usen cubre bocas, ahora ha sido captado utilizando uno.

A pesar que el cantante ha dicho que el virus no existe y que la pandemia ha sido un invento del gobierno, Bosé ha sido captado realizando sus compras portando un cubrebocas, lo que ha causado revuelo hacia sus seguidores que apoyan su movimiento.

Miguel Bosé usa cubrebocas

Desde que la pandemia inició, el cantante ha dicho que el virus no existe y que incluso llamo a sus seguidores a realizar una marcha con el objetivo de estar en contra de portar cubrebocas. Por otro lado también ha arremetido contra la vacuna.

El día martes se hizo viral en las redes sociales un video del cantante subiendose a su carro portando cubrebocas. Lo que lo ha puesto en boca de todos con críticas y burlas

La imagen se hizo viral en la red social de Twitter. El cantante afirmó que la emergencia sanitaria por el Covid-19 es una manipulación por parte del gobierno español y varias autoridades para controlar a la población mundial.

Miguel Bosé, 'cazado' con mascarilla en plena polémica negacionista de la Covid-19 https://t.co/bz5o1MadfJ pic.twitter.com/b2DMP4lgjt — EL MUNDO (@elmundoes) August 18, 2020

Así Miguel Bosé es captado usando cubrebocas y se convierte en el blanco de las críticas.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de El heraldo