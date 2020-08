Miguel Bosé cambia su versión sobre el coronavirus: “El bicho existe”. Después de tantos mensajes y convocatorias a no creer en la pandemia ni en el virus, ahora el cantante se retracta.

Desde hace un tiempo, el cantante español, Miguel Bosé, se convirtió en una de las personas que no creía en el pandemia y afirmaba que no existía el virus, incluso llego a promover una marcha en Madrid, España, en contra del uso del cubrebocas.

Miguel Bosé y el coronavirus

Ahora el cantante se retracta de todo lo que decía, “Se ha dicho que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho el bicho [COVID-19] no existía. El bicho existe y ha matado mucha gente” mencionó esto en una publicación de Instagram.

Lo que el cantante quiere, es que la gente busque los datos y compare los oficiales con otras fuentes que les permita informarse más acerca del tema y tengan la información oficial sobre la pandemia y no vivir con terror.

Miguel Bosé concluyó su mensaje afirmando la existencia de que el virus esta presente.

“El bicho existe, nunca he dicho que no existiera. Lo qué pasa es que en este momento su fuerza está disminuyendo, eso es oficial” remarcó.

Ahora que Miguel Bosé ha cambiado su versión sobre el coronavirus diciendo que “el bicho existe”, sus fans esperan que tome todas las medidas de salud.

Con información de People