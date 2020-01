Michelle Vieth se muestra sin maquillaje y luce irreconocible, la actriz dejó sorprendido a sus seguidores al exhibir su rostro de manera natural.

Una de las actrices que sigue viéndose como jovencita es Michelle Vieth.

Quien publicó una fotografía donde se muestra sin maquillaje, por lo que ha dejado sorprendidos a sus seguidores.

En su cuenta de Instagram Michelle Vieth compartió una fotografía donde presume su nuevo corte de cabello, el cual le favoreció mucho.

Además, se tiñó el cabello color platinado, por lo que la hace ver más exótica y se logran destacar más sus ojos claros.

Michelle Vieth exige castigar la pornovenganza en México

La actriz se vio afectada al revelarse un video íntimo de ella con su pareja fue Michelle Vieth, en el 2004 su ex esposo Héctor Soberón publicó los videos sexuales que habían tenido, han pasado 14 años en los que la actriz ha vivido un infierno al recibir insultos y groserías, por lo que hoy exige que se penalice en México la pornovenganza que viven las mujeres en el país.

Ella publicó un video en You Tube en el canal RealWomen/RealStories, donde contó su historia: “Es un video que Héctor y yo grabamos en nuestra casa de Puerto Vallarta y que está cortado con todo el afán de hacer daño. Yo no lo expuse, yo no lo saqué a la luz pública. Yo no traicioné nuestra intimidad”, reveló.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Instagram.