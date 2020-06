Michelle Vieth aparece drogada y despotricando contra periodistas, aseguran. La actriz sale en un video hablando sobre el aeropuerto de Santa Lucía.

Por lo que sus seguidores aseguran que la apariencia física y argumentos de la actriz podría haber estado bajo los influjos de drogas y alcohol.

Que gran controversia está causando Michelle Vieth, luego de que compartiera en sus redes sociales un video donde aparece despotricando contra nada más y nadie menos que contra Carlos Loret de Mola y Brozo.

Ambos periodistas han mostrado su molestia contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, específicamente por su la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, hecho que Michelle apoya al mandatario.

Por lo que la actriz de 40 años de edad se fue duró y a la yugular contra los mencionados periodistas, en el video que subió en sus redes sociales se observan clips de los videos que realizan Carlos y Brozo donde hablan de las irregularidades y críticas de la terminal aérea.

El polémico Brozo bromeo cuando se encontraron huesos de mamuts en el terreno de la Base Área Militar de Santa Lucía:

“El aeropuerto que lleva todos los accidentes que puede contener una comedia. […] ‘¿Oye, qué vamos a hacer con los mamuts? Si no va haber dulcería’”, comentó”.

Tras haber compartido Carlos Loret de Mola el video en su canal de YouTube, Michelle les hizo una atenta invitación desde la mencionada zona, alegando que el trabajo que hace el ejercito no es cualquier cosa:

“Agradezco la oportunidad de estar aquí y quiero pedirles que vengan, se informen, que no hablen por hablar, que no se burlen del trabajo de tanta gente y sobre todo que vean la solidaridad que tenemos los mexicanos; el ejército está prestando su tecnología y su gente, sus herramientas para ayudar al INAH [Instituto Nacional de Antropología e Historia], que en otras circunstancias no hubiera podido exponer estos hallazgos”, informó.