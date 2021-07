Michelle Salas defiende a su prima Frida Sofía: “Nadie es mejor que nadie”

Tras varios meses en silencio sobre el escándalo que envuelve a su prima Frida Sofía, Michelle Salas pidió un alto a las críticas y comparaciones que son lanzadas en su contra con la intención de proyectar una “enemistad” mediática; misma que la influencer desmintió.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel envió un contundente mensaje a quienes intentan sabotear su relación con Frida Sofía.

“Qué tristeza ver que siga esta situación y que se haga de algo bueno y positivo un problema y el blanco de burlas y críticas. Aquí nadie es mejor que nadie. Somos seres humanos e individuos, cada quien es como es y todos merecemos respeto“, escribió.

Con todo el respeto y clase que la caracteriza, Michelle Salas exhortó a sus seguidores a dejar de lado los señalamientos, recalcando que entre ella y Frida Sofía no existe la rivalidad que se promueve.

“Les pido con todo el cariño que no traten de seguir creado fricción y diferencias entre dos personas que son familia y que no están compitiendo”, concluyó.

Te puede interesar:

Michelle Salas rompe el silencio y se pronuncia sobre “Luis Miguel, la serie”

Frida Sofía denuncia formalmente a Enrique Guzmán: “Busco justicia, no venganza”

¿Por qué comenzó la supuesta “pelea” entre Frida Sofía y Michelle Salas?

A pesar de las recientes declaraciones de Salas, la hija de Alejandra Guzmán no ha tenido problema en compartir con los medios sus diferencias con algunos miembros de la familia Pinal.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, se le cuestionó sobre la relación que mantiene con su sobrina, y la modelo no intentó disimular o endulzar sus palabras:

“Cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras. Alguien me dijo: ‘¿Qué opinas de lo que dijo Michelle que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?’, Y yo de: ‘Sí, ¿pero quién tiene la portada?’. Ahí empezó”, señaló la también influencer.

“No me gusta que me comparen con alguien que ni siquiera conocen y no voy a dejar de hablar de eso hasta que se me pegue mi gana, porque estoy harta de que me comparen con esa señorita que nada más se pone los moñitos”, indicó en otra entrevista en 2019.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen