Michelle Rodríguez, de “Me Caigo de Risa”, confirma contagio por Covid-19

La actriz y comediante Michelle Rodríguez puso fin a las especulaciones sobre su salud y confirmó haber dado positivo a Covid-19; además, reveló cuáles son los síntomas que ha presentado.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz destapó que su contagio surgió dos semanas después de haberse vacunado contra la enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas.

“Todo bien, hace unos días salí positiva a Covid. No sabemos dónde, ni cómo, pero gracias a Dios estoy bien. Hace dos semanas me vacuné y aún así logré contagiarme”, indicó.

Asimismo, Michelle Rodríguez se sinceró sobre los síntomas que ha presentado tras su contagio, asegurando que ya sigue un tratamiento en búsqueda de su recuperación.

“Gracias a Dios estoy bien, con pocos síntomas y mis signos estables. No hay más que seguir cuidándonos y cuidando a los demás. No aflojemos ni tantito… mientras a hacer lo que se tiene que hacer, la Dra. Varela ya me tiene en tratamiento y muy apapachada”, agregó.

Te puede interesar:

Michelle Rodríguez envía emotivo mensaje de empoderamiento y le llueven piropos: “Eres una belleza”

Entre lágrimas, Emir Pabón y su esposa narran el trágico accidente que vivieron

Además, destacó el compromiso de las personas que a pesar de la pandemia deben salir a trabajar, y al igual que ella, arriesgan su salud en el intento.

“En las producciones se están acomodando los tiempos a favor de todos. Salimos a trabajar, estamos expuestos y vulnerables, así que mientras tengamos salud y empatía seguiremos adelante”.

Para finalizar su mensaje, la actriz de “40 y 20” se tomó el tiempo de agradecer los mensajes de cariño y buenos deseos de sus fanáticos.

“Gracias a todos los que se han preocupado por mí, gracias por sus llamadas, mensajes y buenas vibras, saben que todo mi amor y agradecimiento van de vuelta”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.