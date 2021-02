Michelle Renaud y Danilo Carrera revelan la causa de su ruptura

Luego de unos días del anuncio de su separación, Michelle Renaud y Danilo Carrera comparten la verdadera razón de su ruptura.

Por medio de redes sociales, los actores buscaron desmentir los rumores que surgieron tras su ruptura y que califican al actor ecuatoriano como de “grosero” y “tóxico”.

En el video de casi 7 minutos, Renaud y Carrera revelaron que aunque se aman y tienen una relación “casi perfecta”, no tienen los mismos planes de vida, ya que ella quiere conformar una familia, mientras él quiere demorar más este proceso.

“Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, detalló Michelle.

Por su parte, Danilo Carrera compartió que su separación no es un adiós, sino un hasta pronto.

“Quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”, añadió.

Danilo Carrera y Michelle Renaud tienen planes distintos para el futuro

Asimismo, la pareja comentó que durante su aislamiento tras su contagio de Covid-19, los ayudó a definir lo que cada uno buscaba para su relación, llegando a la conclusión de que no estaban en la misma página.

“A veces hay que saber tomar desiciones por nosotros, porque es súper importante el amor en una relación y nos sobra, la complicidad nos sobra, el equipo nos súper sobra.”

El problema que yo tengo es que Marcelo va a cumplir 4 y si tengo otro hijo quiero que no se lleven tanto… y si me espero tanto, Marcelo va a tener 8 o 9 y va a haber mucha separación y algo que es muy importante en mi vida son mis hermanos”, recalcó.

Te puede interesar:

¡Se acabó! Michelle Renaud y Danilo Carrera anuncian su separación

Horacio Pancheri habla sobre su ruptura con Marimar Vega

Danilo finalizó diciendo que busca lo mejor para los dos y a pesar de que tiene un proceso diferente de vida, reconoció que ha sido duro romper su relación en este punto.

“Ni siquiera es que queramos cosas diferentes, sino estamos en tiempos diferentes, queremos lo mismo pero en este momento no se da y no es que ninguno quiera forzar al otro. Michelle no me quiere obligar a tener hijos o quedar embaraza”, dijo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.