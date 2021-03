Michelle Renaud rompe el silencio sobre su soltería: “Estoy plena y feliz”

Entre los rumores sobre una posible reconciliación con Danilo Carrera, Michelle Renaud ha dejado en claro que está disfrutando de su soltería, y se encuentra más plena y feliz que nunca.

En una reciente entrevista con la revista People en Español, la actriz se sinceró sobre la nueva etapa de su vida que ha surgido como resultado de su rompimiento con Danilo.

“Mi corazón está lleno, estoy muy feliz. Estoy muy agradecida con la vida por todo lo que he vivido, por todo lo que estoy viviendo. Estoy en un momento muy pleno. Me siento muy afortunada. Ahorita estoy disfrutando mucho a mi hijo Marcelo”, indicó.

Así mismo, recalcó que si bien tiene deseos y aspiraciones para el futuro, por ahora solo se centra en enviarlos al universo y aceptar lo que este le envíe de regreso.

“En el futuro me veo trabajando, feliz, con un hijo sano y fuerte, disfrutando. No soy de las personas que se casan con un deseo. Creo que la vida sabe por donde llevarnos y nuestra responsabilidad es solamente disfrutar del momento en el que estamos viviendo”, agregó Renaud.

¿Qué sigue para Michelle Renaud en el ámbito personal?

En cuanto se le cuestionó sobre sus deseos de convertirse en madre, indicó que sí está en sus planes y trabajará para poder alcanzar esa meta.

“Por lo pronto, sé que quiero ser mamá, y tengo que ser congruente con mis decisiones para caminar hacia ese lugar“, finalizó.

Recordemos que a finales de enero, Michelle Renaud y su ahora ex novio, Danilo Carrera anunciaron su separación. Los actores decidieron compartir los motivos de su rompimiento, dejando en claro que no hubo terceros, ni abusos, simplemente metas que no coincidían en tiempo.

“Ni siquiera es que queramos cosas diferentes, sino estamos en tiempos diferentes, queremos lo mismo pero en este momento no se da y no es que ninguno quiera forzar al otro. Michelle no me quiere obligar a tener hijos o quedar embaraza”, señaló Renaud.

